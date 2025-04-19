У Пентагоні звільнили посадовців через витік інформації у Signal

Витік даних — у Пентагоні звільнили головного помічника Гегсета
У Пентагоні звільнили головного помічника міністра оборони Піта Гегсета Джо Каспера. Це сталося через скандал із витоком даних.
Про це повідомляє Politico.
Звільнення після витоку даних
Радника Дена Колдуелла, заступника начальника штабу Даріну Сельнік та керівника апарату заступника міністра оборони Коліна Керролла було усунено від посад у межах розслідування щодо витоку інформації, після чого їх остаточно звільнили.
Як повідомили два джерела Politico, Керролл і Сельнік мають намір оскаржити звільнення в суді, оскільки вважають це незаконним.
"Останні інциденти посилюють потрясіння в Пентагоні за останні місяці, включаючи наслідки оприлюднення конфіденційної інформації в чаті Signal з іншими керівниками національної безпеки та суперечливий візит Ілона Маска у департамент", — йдеться у матеріалі.
Після кадрових рішень Гегсет залишиться без керівника апарату, заступника та старшого радника у своєму основному офісі.
"У будівлі — повний колапс, і це серйозно б’є по репутації міністра", — сказав високопоставлений чиновник Пентагону.
За словами джерела, ймовірно, буде ще більше хаосу.
Демократи вже розцінили звільнення як чергове свідчення неспроможності Гегсета ефективно керувати.
Нагадаємо, радник лідера США з нацбезпеки Майк Волц випадково додав журналіста The Atlantic до секретного чату в Signal, де обговорювали удари США по Ємену.
Раніше у Білому домі заявили, що справа з витоком даних у Signal закрита. Там наголосили, що було зроблені кроки, аби надалі подібне не повторювалося.
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