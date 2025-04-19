У Пентагоні звільнили посадовців через витік інформації у Signal

Міністр оборони США Піт Гегсет. Фото: REUTERS/Nathan Howard

У Пентагоні звільнили головного помічника міністра оборони Піта Гегсета Джо Каспера. Це сталося через скандал із витоком даних.

Про це повідомляє Politico.

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Звільнення після витоку даних

Радника Дена Колдуелла, заступника начальника штабу Даріну Сельнік та керівника апарату заступника міністра оборони Коліна Керролла було усунено від посад у межах розслідування щодо витоку інформації, після чого їх остаточно звільнили.

Як повідомили два джерела Politico, Керролл і Сельнік мають намір оскаржити звільнення в суді, оскільки вважають це незаконним.

"Останні інциденти посилюють потрясіння в Пентагоні за останні місяці, включаючи наслідки оприлюднення конфіденційної інформації в чаті Signal з іншими керівниками національної безпеки та суперечливий візит Ілона Маска у департамент", — йдеться у матеріалі.

Після кадрових рішень Гегсет залишиться без керівника апарату, заступника та старшого радника у своєму основному офісі.

"У будівлі — повний колапс, і це серйозно б’є по репутації міністра", — сказав високопоставлений чиновник Пентагону.

За словами джерела, ймовірно, буде ще більше хаосу.

Демократи вже розцінили звільнення як чергове свідчення неспроможності Гегсета ефективно керувати.

Нагадаємо, радник лідера США з нацбезпеки Майк Волц випадково додав журналіста The Atlantic до секретного чату в Signal, де обговорювали удари США по Ємену.

Раніше у Білому домі заявили, що справа з витоком даних у Signal закрита. Там наголосили, що було зроблені кроки, аби надалі подібне не повторювалося.