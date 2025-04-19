В Пентагоне уволили чиновников из-за утечки информации в Signal

Министр обороны США Пит Хегсет. Фото: REUTERS/Nathan Howard

В Пентагоне уволили главного помощника министра обороны Пита Хегсета Джо Каспера. Это произошло из-за скандала с утечкой данных.

Об этом сообщает Politico.

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Увольнение после утечки данных

Советник Дэн Колдуэлл, заместитель начальника штаба Дарина Сельник и руководитель аппарата заместителя министра обороны Колин Кэрролл были отстранены от должностей в рамках расследования по утечке информации, после чего их окончательно уволили.

Как сообщили два источника Politico, Кэрролл и Сельник намерены обжаловать увольнение в суде, поскольку считают это незаконным.

"Последние инциденты усиливают потрясения в Пентагоне за последние месяцы, включая последствия обнародования конфиденциальной информации в чате Signal с другими руководителями национальной безопасности и противоречивый визит Илона Маска в департамент", — говорится в материале.

После кадровых решений Хегсет останется без руководителя аппарата, заместителя и старшего советника в своем основном офисе.

"В здании — полный коллапс, и это серьезно бьет по репутации министра", — сказал высокопоставленный чиновник Пентагона.

По словам источника, вероятно, будет еще больше хаоса.

Демократы уже расценили увольнение как очередное свидетельство неспособности Хегсета эффективно управлять.

Напомним, советник лидера США по нацбезопасности Майк Уолц случайно добавил журналиста The Atlantic к секретному чату в Signal, где обсуждали удары США по Йемену.

Ранее в Белом доме заявили, что дело с утечкой данных в Signal закрыто. Там отметили, что были предприняты шаги, чтобы в дальнейшем подобное не повторялось.