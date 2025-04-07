Витік даних про удари США в чаті Signal — що сталося і хто винен

Радник США з національної безпеки Майк Волц. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

У Білому домі розгорівся скандал через витік даних, який стався через випадкове додавання журналіста видання The Atlantic Джеффрі Ґолдберґа до чату в месенджері Signal, де обговорювалися плани ударів США по Ємену. Як з’ясувалося, до таємної бесіди радник президента Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волц додав редактора відомого американського видання через технічну помилку.

Про це повідомляє The Guardian.

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Інцидент виявили під час внутрішнього розслідування, яке встановило, що Майк Волц зберіг номер Ґолдберґа ще у жовтні 2024 року. Тоді редактор The Atlantic надіслав до штабу Трампа листа з критикою президента через його ставлення до поранених військових. Цей лист із контактними даними журналіста переслали Волцу, і номер випадково прикріпився до картки прес-секретаря Браяна Г’юза в телефоні радника.

У березні, коли Волц створював групу "Houthi PC small group", до якої увійшли представники Ради нацбезпеки та оборонного відомства, він мав на меті додати Г’юза, але замість нього в чат був доданий журналіст. Про це стало відомо лише після запуску обговорення теми потенційних ударів США по хуситах.

Як відреагував Трамп на інцидент

Трамп, дізнавшись про ситуацію, спершу розлютився не через витік потенційно конфіденційної інформації, а через сам факт наявності номера Ґолдберґа у Волца — з огляду на критичне ставлення до The Atlantic. Однак президент США вирішив не звільняти свого радника, аби не дати медіа приводу для гучних заголовків.

Попри розголос, розслідування виправдало Волца, встановивши, що помилка сталася через автоматичну функцію iPhone, яка оновлює контактні дані в телефонній книзі. Після цього Білий дім ініціював додаткову криміналістичну перевірку, однак зв’язок Волца з Ґолдберґом так і не було підтверджено.

Що каже журналіст і Волц

Сам Волтц публічно запевнив, що ніколи не контактував із журналістом, а номер потрапив до його телефону "випадково". Коментуючи інцидент, Ґолдберґ відмовився від детальних пояснень, лише підтвердивши, що знає Волца.

В адміністрації також наголосили, що месенджер Signal використовується тимчасово через відсутність офіційної платформи для оперативного зв’язку між урядовими відомствами. Там повідомили, що попередні адміністрації, зокрема команда Байдена, не створили безпечної альтернативи для листування.

Нагадаємо, Майк Волц визнав свою помилку, але звинуватив в усьому журналіста, що той нібито змінив контактні дані, але доказів цьому так і не надав.

Згодом стало відомо, що особисті дані та паролі топчиновників США є у відкритому доступі в інтернеті.