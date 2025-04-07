Утечка данных об ударах США в чате Signal — что произошло и кто виноват

Советник США по национальной безопасности Майк Уолтц. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

В Белом доме разгорелся скандал из-за утечки данных, которая произошла из-за случайного добавления журналиста издания The Atlantic Джеффри Голдберга в чат в мессенджере Signal, где обсуждались планы ударов США по Йемену. Как выяснилось, к тайной беседе советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц добавил редактора известного американского издания из-за технической ошибки.

Об этом сообщает The Guardian.

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Каким образом журналист оказался в секретном чате

Инцидент обнаружили во время внутреннего расследования, которое установило, что Майк Уолтц сохранил номер Голдберга еще в октябре 2024 года. Тогда редактор The Atlantic направил в штаб Трампа письмо с критикой президента из-за его отношения к раненым военным. Это письмо с контактными данными журналиста переслали Уолтцу, и номер случайно прикрепился к карточке пресс-секретаря Брайана Хьюза в телефоне советника.

В марте, когда Уолтц создавал группу "Houthi PC small group", в которую вошли представители Совета нацбезопасности и оборонного ведомства, он имел целью добавить Хьюза, но вместо него в чат был добавлен журналист. Об этом стало известно только после запуска обсуждения темы потенциальных ударов США по хуситам.

Как отреагировал Трамп на инцидент

Трамп, узнав о ситуации, сначала разозлился не из-за утечки потенциально конфиденциальной информации, а из-за самого факта наличия номера Голдберга у Уолтца — учитывая критическое отношение к The Atlantic. Однако президент США решил не увольнять своего советника, чтобы не дать медиа повода для громких заголовков.

Несмотря на огласку, расследование оправдало Уолтца, установив, что ошибка произошла из-за автоматической функции iPhone, которая обновляет контактные данные в телефонной книге. После этого Белый дом инициировал дополнительную криминалистическую проверку, однако связь Уолтца с Голдбергом так и не была подтверждена.

Что говорит журналист и Уолтц

Сам Уолтц публично заверил, что никогда не контактировал с журналистом, а номер попал в его телефон "случайно". Комментируя инцидент, Голдберг отказался от детальных объяснений, лишь подтвердив, что знает Уолтца.

В администрации также отметили, что мессенджер Signal используется временно из-за отсутствия официальной платформы для оперативной связи между правительственными ведомствами. Там сообщили, что предыдущие администрации, в частности команда Байдена, не создали безопасной альтернативы для переписки.

Напомним, Майк Уолтц признал свою ошибку, но обвинил во всем журналиста, что тот якобы изменил контактные данные, но доказательств этому так и не предоставил.

Впоследствии стало известно, что личные данные и пароли топ-чиновников США есть в открытом доступе в интернете.