Радника Трампа з нацбезпеки Волца звільнено з посади

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц. Фото: Reuters

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц та його заступник Алекс Вонг залишають свої посади. Трамп також їх виключив зі складу Ради національної безпеки США.

Про це інформує Fox News.

Реклама

Читайте також:

Радника Трампа з нацбезпеки Майкла Волца звільнено — що відомо

Отже, у четвер, 1 травня, телеканал Fox News підтвердив, що радника Білого дому з нацбезпеки Майкла Волца та його заступник Алекса Вонга звільнено.

Крім того, президент США Дональд Трамп також виключив їх зі складу Ради національної безпеки.

Наразі про причини звільнення невідомо. Однак, за даними джерел, це сталося через скандал Signalgate, який призвів до витоку секретних даних.

За інформацією Fox News, вже найближчим часом можуть бути оголошені й інші кадрові рішення. А президент Дональд Трамп, як очікується, виступить із публічною заявою щодо цього.

Нагадаємо, що раніше у Пентагоні через скандал із витоком даних звільнили головного помічника міністра оборони Піта Гегсета Джо Каспера.

Раніше Майкл Волц визнав провину за витік даних, однак звинуватив журналіста.