Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Уолтц уволен с должности советника Трампа — Fox News arrow

Уолтц уволен с должности советника Трампа — Fox News

1 мая 2025 19:10
Евтушенко Алина - редактор
Советник Трампа по нацбезопасности Уолтц уволен с должности
Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц. Фото: Reuters
Евтушенко Алина - редактор

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покидают свои должности. Трамп также их исключил из состава Совета национальной безопасности США.

Об этом информирует Fox News.

Реклама
Читайте также:

Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц уволен — что известно

Итак, в четверг, 1 мая, телеканал Fox News подтвердил, что советник Белого дома по нацбезопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг уволены.

Кроме того, президент США Дональд Трамп также исключил их из состава Совета национальной безопасности.

Пока о причинах увольнения неизвестно. Однако, по данным источников, это произошло из-за скандала Signalgate, который привел к утечке секретных данных.

По информации Fox News, уже в ближайшее время могут быть объявлены и другие кадровые решения. А президент Дональд Трамп, как ожидается, выступит с публичным заявлением по этому поводу.

Напомним, что ранее в Пентагоне из-за скандала с утечкой данных уволили главного помощника министра обороны Пита Гегсета Джо Каспера.

Ранее Майкл Уолтц признал вину за утечку данных, однако обвинил журналиста.

США Дональд Трамп увольнение политики Майкл Уолтц
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама