Советник Трампа по нацбезопасности Уолтц уволен с должности

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц. Фото: Reuters

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покидают свои должности. Трамп также их исключил из состава Совета национальной безопасности США.

Об этом информирует Fox News.

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Итак, в четверг, 1 мая, телеканал Fox News подтвердил, что советник Белого дома по нацбезопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг уволены.

Кроме того, президент США Дональд Трамп также исключил их из состава Совета национальной безопасности.

Пока о причинах увольнения неизвестно. Однако, по данным источников, это произошло из-за скандала Signalgate, который привел к утечке секретных данных.

По информации Fox News, уже в ближайшее время могут быть объявлены и другие кадровые решения. А президент Дональд Трамп, как ожидается, выступит с публичным заявлением по этому поводу.

Напомним, что ранее в Пентагоне из-за скандала с утечкой данных уволили главного помощника министра обороны Пита Гегсета Джо Каспера.

Ранее Майкл Уолтц признал вину за утечку данных, однако обвинил журналиста.