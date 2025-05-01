Джулия Дэвис станет новым послом США в Украине

Джули Дэвис. Фото: Джули Дэвис/X

Джули Дэвис назначена временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Украине. Следовательно, она возглавит Посольство США в Украине.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга в четверг, 1 мая.

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Джули Дэвис возглавит Посольство США в Украине

Следовательно, Джули Дэвис будет исполнять обязанности временного поверенного в делах США в Украине.

В Посольстве США сообщили, что Джули Дэвис приступит к исполнению обязанностей временного поверенного в делах США в Украине с понедельника, 5 мая 2025 года.

Отмечается, что госпожа посол Дэвис от имени Президента США Дональда Трампа и Государственного секретаря США Марко Рубио будет координировать сотрудничество посольства США с правительством и народом Украины.

"На этой должности она будет упорно работать над завершением войны и прекращением кровопролития, укрепляя двусторонние отношения и делая Америку и Украину безопаснее, сильнее и более процветающими", — говорится в сообщении Посольства США.

Как известно, в течение последних 30 лет госпожа посол Дэвис занимала ключевые должности, в частности нынешнюю - посла США на Кипре, а также предыдущую — посла/специального представителя по делам Беларуси. Ранее она была одним из заместителей Государственного секретаря США и специализировалась на вопросах Западной Европы и Европейского Союза. Также она была заместителем постоянного представителя США при НАТО.

"Посол Дэвис имеет честь исполнять обязанности Временного поверенного в делах США, пока Президент США не назначит нового посла США в Украине", — говорится в сообщении Посольства США.

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