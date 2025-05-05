Джулі Девіс прибула до Києва 5 травня — фото

В Київ прибула нова очільниця посольства США в Україні
Тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі Девіс 5 травня прибула з візитом до Києва. Вона має на меті продовжити політику Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні.
Про це повідомила пресслужба посольства США в Х (Twitter).
Візит Девіс до Києва
"Ми раді вітати нову Тимчасову повірену у справах США в Україні Джулі С. Девіс у Києві", — йдеться у повідомленні.
В посольстві зазначили, що посол Девіс прибуває в Україну у "критичний час", щоб продовжити політику президента Трампа, спрямовану на припинення війни та забезпечення тривалого миру і процвітання в Україні.
Нагадаємо, Джулі Девіс стане новою посолкою США в Україні. Вже сьогодні, 5 травня, вона розпочне виконання обов’язків.
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