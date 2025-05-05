Джули Дэвис прибыла в Киев 5 мая — фото

Новая глава посольства США в Украине Джули Дэвис. Фото: x.com/USEmbassyKyiv

Временно поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис 5 мая прибыла с визитом в Киев. Ее цель — продолжить политику Дональда Трампа по окончанию войны в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Х (Twitter).

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Визит Дэвис в Киев

"Мы рады приветствовать новую Временную поверенную в делах США в Украине Джули С. Дэвис в Киеве", — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что посол Дэвис прибывает в Украину в "критическое время", чтобы продолжить политику президента Трампа, направленную на прекращение войны и обеспечение длительного мира и процветания в Украине.

Скриншот сообщения посольства

Напомним, Джули Дэвис станет новым послом США в Украине. Уже сегодня, 5 мая, она приступит к исполнению обязанностей.

Также мы писали, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц официально покинул пост.