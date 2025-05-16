Відставка Бріджит Брінк — яка причина

Експосол США в Україні Бріджит Брінк. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк залишила свою посаду у квітні 2025 року. Відставку вона пояснила незгодою з зовнішньою політикою адміністрації Дональда Трампа.

Про це вона повідомила в колонці для Detroit Free Press.

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Брінк заявила, що вирішила залишити посаду достроково, адже не могла погодитися з підходом адміністрації Трампа до зовнішньої політики. Останні три роки роботи в Україні вона назвала "найскладнішими" у своєму житті, зазначивши свою відданість як Сполученим Штатам, так і підтримці України в умовах повномасштабної війни.

"Я поважаю право і відповідальність президента визначати зовнішню політику США — за наявності належних механізмів стримувань і противаг з боку Конгресу. Завдання Дипломатичної служби США — втілювати цю політику. Але, на жаль, з початком адміністрації Трампа політика почала полягати в тиску на жертву — Україну, а не на агресора — Росію", — написала дипломатка.

Брінк наголосила, що покинула пост через "моральний обовʼязок".

"Я переконана, що єдиний шлях до захисту інтересів США — це захист демократій та протидія автократам", — підкреслила вона.

Окрім того, в колонці колишня пані посол детально описала масштаби воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні. Вона заявила, що з моменту вторгнення зафіксовано понад 150 тисяч воєнних злочинів і викрадено щонайменше 20 тисяч дітей.

Брінк переконана, що США мають діяти рішуче, адже наслідки поступок Путіну можуть бути масштабними.

"Якщо ми дозволимо Путіну змінювати кордони силою, він не зупиниться на Україні", — наголосила вона.

Нагадаємо, Посольство США в Україні очолить Джулі Девіс. Нещодавно вона прибула з візитом до Києва.

Також нещодавно Україна вислала двох дипломатів Угорщини.