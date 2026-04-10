Посланник Путина снова прибыл в США для переговоров об Украине, — Reuters

Посланник Путина снова прибыл в США для переговоров об Украине, — Reuters

Дата публикации 10 апреля 2026 04:13
Кирилл Дмитриев. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев вновь находится в США и встречается с представителями членами администрации Трампа. Он прибыл с визитом для обсуждения мирного соглашения по Украине и экономического сотрудничества США и РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Дмитриев снова в США на переговорах с командой Трампа

"Кирилл Дмитриев в настоящее время в США и встречается с членами администрации президента США Дональда Трампа для обсуждения мирного соглашения по Украине и американо-российского экономического сотрудничества", — рассказали агентству источники.

Данный визит происходит перед решением США о продлении смягчения санкций против российской нефти, срок действия которого истекает 11 апреля и которое также может быть включено в повестку дня.

Как известно, США представили странам 30-дневное разрешение на покупку подсанкционной российской нефти и нефтепродуктов, которые в настоящее время находятся на кораблях в море.

Снятие санкций произошло после телефонного разговора Дональда Трампа с главной Кремля Владимиром Путиным 9 марта, а также последующим визитом Дмитриева в США для обсуждения энергетического кризиса с американской делегацией.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что буквально 9 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит новую встречу с США и дорабатывает гарантии безопасности. Он проинформировал, что переговорный процесс продолжается в трехстороннем формате, но часть встреч была отсрочена из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Также мы писали, что по данным The Guardian, в Европе опасаются того, что США снова начнут давление на Украину с целью заставить Киев отказаться от Донбасса ради мирного соглашения с Россией.

США война в Украине Кирилл Дмитриев
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

