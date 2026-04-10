Посланець Путіна знову прибув до США для переговорів про Україну, — Reuters

Посланець Путіна знову прибув до США для переговорів про Україну, — Reuters

Дата публікації: 10 квітня 2026 04:13
Кирило Дмитрієв. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв знову перебуває у США і зустрічається з представниками членами адміністрації Трампа. Він прибув із візитом для обговорення мирної угоди щодо України та економічного співробітництва США і РФ. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Дмитрієв знову у США на переговорах із командою Трампа

"Кирило Дмитрієв наразі у США і зустрічається з членами адміністрації президента США Дональда Трампа для обговорення мирної угоди щодо України та американо-російського економічного співробітництва", — розповіли агентству джерела.

Цей візит відбувається перед рішенням США про продовження пом'якшення санкцій проти російської нафти, термін дії якого спливає 11 квітня і яке також може бути внесено до порядку денного.

Як відомо, США надали країнам 30-денний дозвіл на купівлю підсанкційної російської нафти і нафтопродуктів, які наразі перебувають на кораблях у морі.

Зняття санкцій відбулося після телефонної розмови Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним 9 березня, а також подальшим візитом Дмитрієва до США для обговорення енергетичної кризи з американською делегацією.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що буквально 9 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує нову зустріч зі США і допрацьовує гарантії безпеки. Він поінформував, що переговорний процес триває в тристоронньому форматі, але частина зустрічей була відстрочена через ситуацію на Близькому Сході.

Також ми писали, що за даними The Guardian, у Європі побоюються того, що США знову почнуть тиск на Україну з метою змусити Київ відмовитися від Донбасу заради мирної угоди з Росією.

США війна в Україні Кирило Дмитрієв
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
