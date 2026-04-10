У Європі бояться, що США знову почнуть тиснути на Київ щодо Донбасу

У Європі зростають побоювання, що США перед проміжними виборами до Конгресу можуть посилити тиск на Україну. Зокрема, Вашингтон може примушувати Київ відмовитися від території Донбасу заради мирної угоди з РФ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Guardian.

США можуть знову змушувати Україну вийти з Донбасу

Як пише видання, цього місяця може відбутися перший візит спецпосланців Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера конкретно до Києва. Ця зустріч може допомогти відновити переговори щодо припинення війни, які фактично були заморожені з кінця лютого 2026 року. При цьому є нюанс.

"Видно, що у команди Трампа закінчується терпіння в Україні, і вони хочуть швидкого рішення", — сказав виданню європейський чиновник.

The Guardian додає, що для того, щоб мирна угода стала відчутною, потрібно розв'язати два ключові питання: долю Донбасу і питання про гарантії безпеки з боку США.

Читайте також:

Однак один із чиновників заявив, що нещодавня риторика США ризикує переконати Москву в тому, що Вашингтон несерйозно ставиться до питання своєї довгострокової підтримки України.

Зокрема, днями президент США Дональд Трамп назвав ситуацію в Україні "не нашою війною", а також поставив під сумнів подальшу підтримку НАТО. Це сталося на тлі розчарування Трампа небажанням Європи втрутитися у війну проти Ірану.

"Україна справедливо ставиться запитань, чи справді це американські гарантії безпеки щось значать", — заявив європейський чиновник.

Також два чиновники з Європи сказали про зростаюче занепокоєння тим, що Трамп, прагнучи геополітичної перемоги напередодні проміжних виборів до Конгресу, може посилити тиск на Україну, аби примусити країну відмовитися від частини Донбасу, який під контролем Києва.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що буквально 9 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує нову зустріч зі США і допрацьовує гарантії безпеки. Він поінформував, що переговорний процес триває в тристоронньому форматі, але частина зустрічей була відстрочена через ситуацію на Близькому Сході.

Також ми писали, що за словами Зеленського, команда Трампа не бачить жодних інших альтернативних методів перемир'я, окрім територіальних поступок з боку України.