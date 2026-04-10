В Европе боятся, что США снова начнут давить на Киев по Донбассу

Дональд Трамп.

В Европе растут опасения, что США перед промежуточными выборами в Конгресс могут усилить давление на Украину. В частности, Вашингтон может принуждать Киев отказаться от территории Донбасса ради мирной сделки с РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.

США могут снова заставлять Украину выйти из Донбасса

Как пишет издание, в этом месяце может состояться первый визит спецпосланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера конкретно в Киев. Данная встреча может помочь возобновить переговоры по прекращению войны, которые фактически были заморожены с конца февраля 2026 года. При этом есть нюанс.

"Видно, что у команды Трампа заканчивается терпение в Украине, и они хотят быстрого решения", — сказал изданию европейский чиновник.

The Guardian добавляет, что для того, чтобы мирное соглашение стало ощутимым, нужно решить два ключевых вопроса: судьбу Донбасса и вопрос о гарантиях безопасности со стороны США.

Однако один из чиновников заявил, что недавняя риторика США рискует убедить Москву в том, что Вашингтон несерьезно относится к вопросу своей долгосрочной поддержки Украины.

В частности, на днях президент США Дональд Трамп назвал ситуацию в Украине "не нашей войной", а также поставил пол сомнение дальнейшую поддержку НАТО. Это произошло на фоне разочарования Трампа нежеланием Европы вмешаться в войну против Ирана.

"Украина справедливо делается вопросов, действительно ли это американские гарантии безопасности что-либо значат", — заявил европейский чиновник.

Также два чиновника из Европы сказали о растущей обеспокоенности тем, что Трамп, стремясь к геополитической победе накануне промежуточных выборов в Конгресс — может усилить давление на Украину с целью заставить страну отказаться от части Донбасса, который под контролем Киева.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что буквально 9 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит новую встречу с США и дорабатывает гарантии безопасности. Он проинформировал, что переговорный процесс продолжается в трехстороннем формате, но часть встреч была отсрочена из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Также мы писали, что по словам Зеленского, команда Трампа не видит никаких других альтернативных методов перемирия, кроме как территориальных уступок со стороны Украины.