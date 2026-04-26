Помощь и ЧАЭС: Зеленский встретился с главой Евробанка

Встреча Владимира Зеленского с президентом ЕБРР 26 апреля 2026 года. Фото: ОПУ

В воскресенье, 26 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо. Стороны обсуждали поддержку Украины и восстановление инфраструктуры. Отдельное внимание уделили ситуации на ЧАЭС и энергетической безопасности.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Во время встречи глава государства поблагодарил Европейский банк реконструкции и развития за постоянную финансовую и экспертную поддержку Украины. Он также отметил участие руководительницы ЕБРР в международной конференции по Чернобылю и ядерной безопасности.

Стороны сосредоточились на восстановлении поврежденного российским дроном в 2025 году конфайнмента над четвертым энергоблоком ЧАЭС. Также речь шла о долгосрочных последствиях аварии и необходимости международной координации для их преодоления.

Отдельно обсудили энергетическую инфраструктуру Украины. Зеленский отметил, что совместные проекты с ЕБРР уже помогают укреплять энергосистему страны в условиях войны.

Также речь шла о привлечении инвестиций в ключевые сектора экономики и потребности Украины во внешнем финансировании для стабильности бюджета и обеспечения оборонных и социальных расходов.

В завершение президент пригласил руководительницу ЕБРР принять участие в международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится летом в Польше.

Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Новини.LIVE информировали, что в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, 26 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и риски из-за российского присутствия на объекте. Зеленский отметил, что станция должна вернуться под контроль украинского оператора для безопасной работы.

Новини.LIVE также писали, что 26 апреля Владимир Зеленский отметил государственными наградами ликвидаторов аварии на ЧАЭС и работников станции. Отличия также получили те, кто ликвидировал последствия удара российского дрона по конфайнменту. Отдельно награждены сотрудники, которые обеспечивали работу ЧАЭС во время оккупации в 2022 году.