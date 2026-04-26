Головна Новини дня Допомога та ЧАЕС: Зеленський зустрівся з главою Євробанку

Допомога та ЧАЕС: Зеленський зустрівся з главою Євробанку

Дата публікації: 26 квітня 2026 21:08
Зустріч Володимира Зеленського із президенткою ЄБРР 26 квітня 2026 року. Фото: ОПУ

У неділю, 26 квітня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо. Сторони обговорювали підтримку України та відновлення інфраструктури. Окрему увагу приділили ситуації на ЧАЕС та енергетичній безпеці.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Зеленський провів зустріч із президенткою ЄБРР

Сьогодні, 26 квітня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Під час зустрічі глава держави подякував Європейському банку реконструкції та розвитку за постійну фінансову й експертну підтримку України. Він також відзначив участь очільниці ЄБРР у міжнародній конференції щодо Чорнобиля та ядерної безпеки.

Сторони зосередилися на відновленні пошкодженого російським дроном у 2025 році конфайнменту над четвертим енергоблоком ЧАЕС. Також ішлося про довгострокові наслідки аварії та необхідність міжнародної координації для їх подолання.

Окремо обговорили енергетичну інфраструктуру України. Зеленський наголосив, що спільні проєкти з ЄБРР вже допомагають зміцнювати енергосистему країни в умовах війни.

Також ішлося про залучення інвестицій у ключові сектори економіки та потреби України у зовнішньому фінансуванні для стабільності бюджету й забезпечення оборонних і соціальних витрат.

На завершення президент запросив керівницю ЄБРР взяти участь у міжнародній конференції з відновлення України, яка відбудеться влітку в Польщі.

Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у роковини аварії на Чорнобильській АЕС, 26 квітня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Сторони обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС та ризики через російську присутність на об’єкті. Зеленський наголосив, що станція має повернутися під контроль українського оператора для безпечної роботи.

Новини.LIVE також писали, що 26 квітня Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ліквідаторів аварії на ЧАЕС та працівників станції. Відзнаки також отримали ті, хто ліквідовував наслідки удару російського дрона по конфайнменту. Окремо нагороджено співробітників, які забезпечували роботу ЧАЕС під час окупації у 2022 році.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
