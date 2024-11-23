В ГНСУ сообщили, сколько продлится акция польских фермеров

Польские протестующие на границе. Иллюстративное фото: Суспільне

В Государственной пограничной службе предупреждают, что блокировка грузовиков на польской границе может продолжаться дольше, заявленные ранее протестующими 48 часов. Развитие ситуации в целом сложно предсказать.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в субботу, 23 ноября.

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"Не исключено, что эта акция, эти действия польских фермеров, будут продолжаться гораздо дольше", — отметил Демченко.

При этом он отметил, что как долго продлится акция польских фермеров, будет видно уже через некоторое время.

Ранее в ГПСУ сообщили, что в очереди на польско-украинской границе около двадцати грузовиков. Польские фермеры заявили, что будут пропускать только по одному грузовику в час.

Напомним, 23 ноября в польском пограничном городе Медика началась акция протеста фермеров, перекрывших дорогу в пункт пропуска на границе с Украиной. В акции принимают участие около 30 человек.

Пограничники также накануне предупреждали водителей о запланированной акции протеста.