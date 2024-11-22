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Польські фермери знову планують обмежити рух на кордоні — де саме

22 листопада 2024 13:35
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Протест фермерів на кордоні — на КПП Медика-Шегині очікується обмеження руху
Протест польських фермерів на кордоні. Ілюстративне фото: Sergei Gapon / AFP
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

На кордоні між Україною та Польщею можливі ускладнення руху транспорту. Польські фермери планують нові акції протесту.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у п'ятницю, 22 листопада.

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За інформацією прикордонників, 23 листопада з 9:00 польські фермери планують розпочати акцію протесту. Мітингувальники планують блокуваати рух перед пунктом пропуску "Медика — Шегині".

За попередньою інформацією, акція триватиме 48 годин з можливим продовженням. 

"На вʼїзд в Республіку Польща не пропускатимуть транспортні засоби вагою понад 3,5 тонн. На виїзд із Польщі пропускатимуть по одній вантажівці на годину", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обмеження не стосуватимуться легкових автомобілів та автобусів.

Нагадаємо, українські перевізники стикнулися з проблемою — Польща почала вимагати реєстрацію в електронній платформі SENT.

Також ми писали, що пункт пропуску "Солотвино — Сігету-Мармацієй" частково призупинить пропуск транспортних засобів.

Польща кордон прикордонники вантажівки фермери ДПСУ

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