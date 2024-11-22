Протест фермеров на границе — на КПП Медика-Шегини ожидается ограничение движения

Протест польских фермеров на границе. Иллюстративное фото: Sergei Gapon / AFP

На границе между Украиной и Польшей возможны сложности в движении транспорта. Польские фермеры планируют новые протестные акции.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в пятницу, 22 ноября.

Читайте также:

На каком КПП будут протестовать фермеры

По информации пограничников, 23 ноября с 9:00 польские фермеры планируют начать акцию протеста.

По предварительной информации, акция продлится 48 часов с возможным продлением.

"На въезд в Республику Польша не будут пропускать транспортные средства весом более 3,5 тонн. На выезд из Польши будут пропускать по одному грузовику в час", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения не будут касаться легковых автомобилей и автобусов.

Напомним, украинские перевозчики столкнулись с проблемой — Польша потребовала регистрацию в электронной платформе SENT.

Также мы писали, что пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" частично приостановит пропуск транспортных средств.