Пункт пропуску в Солотвино призупинить пропуск транспортних засобів

Пункт пропуску в Солотвино. Фото: ДПСУ

Пункт пропуску "Солотвино — Сігету-Мармацієй" частково призупинить пропуск транспортних засобів. Причина — аварійний стан конструкції мосту через річку Тиса.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі у п'ятницю, 22 листопада.

Читайте також:

Чому у Солотвино не пропускають авто на КПП

Згідно з даними ДПСУ, румунська сторона повідомила, що на КПП "Солотвино — Сігету-Мармацієй" призупинили пропуск транспортних засобів через аварійний стан конструкції мосту через річку Тиса та з метою проведення робіт з його відновлення.

"Здійснення пропуску транспортних засобів буде зупинено з 09:00 по 15:30, з понеділка по п’ятницю. Водночас рух пішоходів у цьому пункті пропуску зупинятися не буде", — йдеться у повідомленні.

Очікується, що призупинення пропуску через ремонтні роботи буде відбуватися впродовж 35 днів, починаючи з 22 листопада 2024 року.

Пасажирів просять врахувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, нещодавно прикордонники затримали п'ятьох ухилянтів, які намагалися переплисти Тису на надувному човні і потрапити до Угорщини.

Раніше в Івано-Франківській області було виявлено тіло людини поблизу кордону з Румунією. Ймовірно, чоловік міг намагатися незаконно перетнути кордон.