П’ятеро ухилянтів намагалися переплисти річку Тиса — відео

Ухилянти з човнем. Фото: скриншот з відео

П'ятеро ухилянтів намагалися переплисти Тису на надувному човні. Вони хотіли потрапити до Угорщини.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у суботу, 9 листопада.

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Невдала спроба переплисти Тису

Ухилянти сплатили від 8 до 11 тис. доларів, щоб перетнути кордон. Однак після отримання грошей переправники вирішили змінити "правила". Чоловіки повинні були самостійно переплисти річку на надувному човні, який розрахований на двох осіб.

"Прикордонний наряд зупинив правопорушення на етапі зайняття посадкових місць у човні. Оскільки плавзасіб був замалим, дехто стрибав прямо у холодну річку. Прикордонники допомогли вибратися чоловікам із води, доставили до підрозділу, де вони змогли висушити одяг та зігрітися", — йдеться у повідомленні.

Наразі порушників притягнули до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, десятки чоловіків загинули, намагаючись незаконно перетнути кордон через гірські перевали та водойми. Найбільше жертв було зафіксовано на річці Тиса.

Раніше в Івано-Франківській області було виявлено тіло людини поблизу кордону з Румунією. Ймовірно, чоловік міг намагатися незаконно перетнути кордон.