Перетин кордону через Тису та гори — у ДПСУ шокували кількістю загиблих чоловіків

Прикордонники. Ілюстративне фото: Інформатор

Десятки чоловіків загинули, намагаючись незаконно перетнути кордон у горах та через водойми. Найбільше життів забрала річка Тиса.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини" у четвер, 7 листопада.

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За словами Демченка, з початку дії воєнного стану в Україні понад 40 громадян загинули, намагаючись нелегально перейти державний кордон через важкодоступні гірські ділянки або річки.

"Більшість смертельних випадків фіксувалася саме на річкових ділянках, зокрема на річці Тиса", — сказав представник ДПСУ.

Він підкреслив, що зі зниженням температури повітря та настанням зими очікується зменшення кількості спроб незаконного перетину.

Демченко додав, що незаконні перевізники пропонують чоловікам "найпопулярніший маршрут" перетину кордону — річку Тиса. Також порушники все ще намагаються використовувати складні та важкодоступні маршрути.

Раніше ми писали, що в Івано-Франківській області виявили тіло людини неподалік кордону з Румунією. Ймовірно, чоловік планував незаконно перетнути кордон.

А поблизу кордону з Угорщиною затримали двох чоловіків, які намагалися переплисти Тису.