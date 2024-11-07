Пересечение границы через Тису и горы — в ГПСУ шокировали количество погибших мужчин

Пограничники. Иллюстративное фото: Информатор

Десятки мужчин погибли, пытаясь незаконно пересечь границу в горах и через водоемы. Больше всего жизней унесла река Тиса.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона "Єдині новини" в четверг, 7 ноября.

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По словам Демченко, с начала действия военного положения в Украине более 40 граждан погибли, пытаясь нелегально перейти государственную границу через труднодоступные горные участки или реки.

"Большинство смертельных случаев фиксировалось именно на речных участках, в том числе на реке Тиса", — сказал представитель ГПСУ.

Он подчеркнул, что с понижением температуры воздуха и наступлением зимы, ожидается уменьшение количества попыток незаконного пересечения.

Демченко добавил, что незаконные перевозчики предлагают мужчинам "самый популярный маршрут" пересечения границы — реку Тиса. Также нарушители все еще пытаются использовать сложные и труднодоступные маршруты.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области обнаружили тело человека недалеко от границы с Румынией. Вероятно, мужчина планировал незаконно пересечь границу.

А вблизи границы с Венгрией задержали двух мужчин, пытавшихся переплести Тису.