Намагалися переплисти Тису — прикордонники затримали двох чоловіків

Затримані чоловіки. Фото: ДПСУ

Прикордонники Мукачівського загону вночі затримали двох українців, які намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Чоловіки — мешканці Києва та Ужгорода — намагалися переплисти річку Тиса на гумовому човні з одним фанерним веслом.

Про це повідомила пресслужби Державної прикордонної служби у понеділок, 28 жовтня.

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Затримання чоловіків

Затримані скористалися послугами анонімного каналу в одному з месенджерів, щоб знайти спосіб нелегально залишити країну. Вартість такої ризикованої "подорожі" для кожного з них склала 10 000 доларів США. За ці гроші їм надали маршрут, гумовий човен балони, які були закупорені звичайними лампочками, та весло з фанери для перетину річки.

Стосовно правопорушників склали за незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Водночас оперативники встановлюють осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону, щоб виявити та припинити діяльність злочинної мережі.

Човен з фанерним веслом. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, поліція Львова затримала 18-річного мешканця Рівненщини, який організовував нелегальне переправлення військовозобов’язаних чоловіків через український кордон.

Також ми писали, що двоє чоловіків намагалися видати себе за багатодітних батьків, щоб виїхати за кордон. Коли обман розкрився, вони спробували "вирішити питання" за допомогою хабаря.