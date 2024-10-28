Пытались переплыть Тису — пограничники задержали двух мужчин

Задержанные мужчины. Фото: ГПСУ

Пограничники Мукачевского отряда ночью задержали двух украинцев, пытавшихся незаконно пересечь границу с Венгрией. Мужчины — жители Киева и Ужгорода — пытались переплыть реку Тиса на резиновой лодке с одним фанерным веслом.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы в понедельник, 28 октября.

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Задержанные воспользовались услугами анонимного канала в одном из мессенджеров, чтобы найти способ нелегально покинуть страну. Стоимость такого рискованного "путешествия" для каждого из них составила 10 000 долларов США. За эти деньги им предоставили маршрут, резиновую лодку баллоны, которую были закупорены обычными лампочками, и весло из фанеры для пересечения реки.

Относительно правонарушителей составили за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. В то же время оперативники устанавливают лиц, причастных к организации незаконного пересечения границы, чтобы выявить и прекратить деятельность преступной сети.

Лодка с фанерным веслом. Фото: ГПСУ

Напомним, полиция Львова задержала 18-летнего жителя Ровенской области, который организовывал нелегальную переправку военнообязанных мужчин через украинскую границу.

Также мы писали, что двое мужчин пытались выдать себя за многодетных родителей, чтобы уехать за границу. Когда обман раскрылся, они попытались "решить вопрос" с помощью взятки.