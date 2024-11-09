Пятеро уклонистов пытались переплыть реку Тиса — видео

Уклонисты с лодкой. Фото: скриншот из видео

Пятеро уклонистов пытались переплыть Тису на надувной лодке. Они хотели попасть в Венгрию.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в субботу, 9 ноября.

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Неудачная попытка переплыть Тису

Уклонисты заплатили от 8 до 11 тыс. долларов, чтобы пересечь границу. Однако после получения денег переправщики решили изменить "правила". Мужчины должны были самостоятельно переплыть реку на надувной лодке, которая рассчитана на двух человек.

"Пограничный наряд остановил правонарушение на этапе занятия посадочных мест в лодке. Поскольку плавсредство было слишком маленьким, некоторые прыгали прямо в холодную реку. Пограничники помогли выбраться мужчинам из воды, доставили в подразделение, где они смогли высушить одежду и согреться", — говорится в сообщении.

Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Напомним, десятки мужчин погибли, пытаясь незаконно пересечь границу через горные перевалы и водоемы. Больше всего жертв было зафиксировано на реке Тиса.

Ранее в Ивано-Франковской области было обнаружено тело человека вблизи границы с Румынией. Вероятно, мужчина мог пытаться незаконно пересечь границу.