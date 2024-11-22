Пункт пропуска в Солотвино приостановит пропуск транспортных средств

Пункт пропуска в Солотвино. Фото: ГПСУ

Пункт пропуска "Солотвино — Сигету-Мармацией" частично приостановит пропуск транспортных средств. Причина — аварийное состояние конструкции моста через реку Тиса.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе в пятницу, 22 ноября.

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Согласно данным ГПСУ, румынская сторона сообщила, что на КПП "Солотвино — Сигету-Мармацией" приостановили пропуск транспортных средств из-за аварийного состояния конструкции моста через реку Тиса и с целью проведения работ по его восстановлению.

"Совершение пропуска транспортных средств будет остановлено с 09:00 по 15:30, с понедельника по пятницу. В то же время движение пешеходов в этом пункте пропуска останавливаться не будет", — говорится в сообщении.

Ожидается, что остановка пропуска через ремонтные работы будет происходить в течение 35 дней, начиная с 22 ноября 2024 года.

Пассажиров просят учесть эту информацию при планировании заграничных поездок.

Скриншот сообщения ГПСУ

Напомним, недавно пограничники задержали пятерых уклонистов, пытавшихся переплыть Тису на надувной лодке и попасть в Венгрию.

Ранее в Ивано-Франковской области было обнаружено тело человека вблизи границы с Румынией. Вероятно, мужчина мог пытаться незаконно пересечь границу.