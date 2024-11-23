Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow В ДПСУ розповіли, скільки вантажівок заблоковано на кордоні arrow

В ДПСУ розповіли, скільки вантажівок заблоковано на кордоні

23 листопада 2024 19:37
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
На польсько-українському кордоні заблокували 20 вантажівок
Черги на кордоні. Ілюстративне фото: Ян Доброносов
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У черзі на польсько-українському кордоні близько двадцяти вантажівок. Польські фермери заявили, що будуть пропускати лише по одній вантажівці на годину.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у суботу, 23 листопада.

Читайте також:

Вантажівки на польському кордоні

"Коли розпочалося блокування близько 10 ранку, між мітингувальниками і польським пунктом пропуску було близько 150 вантажних транспортних засобів. Станом на зараз їх залишилося близько 30", — зазначив Демченко.

Він зазначив, що йдеться про ті фури, які прямували в бік України, і цій кількості транспортних засобів вдасться проїхати через кордон.

Демченко також додав, що станом на зараз близько двох десятків вантажівок перед мітингувальниками.

"Фактично це така черга, яку вони обмежують в русі та будуть пропускати по одній вантажівці на годину", — пояснив Демченко.

Нагадаємо, 23 листопада в польському прикордонному місті Медика розпочалася акція протесту фермерів, які перекрили дорогу до пункту пропуску на кордоні з Україною. В акції беруть участь близько 30 осіб.

Прикордонники також напередодні попереджали водіїв про заплановану акцію протесту.

Польща авто Україна вантажівки ДПСУ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:44 Конфлікт у готелі Києві завершився стріляниною — є загиблі

19:37 В ДПСУ розповіли, скільки вантажівок заблоковано на кордоні

19:16 У Дніпрі чоловік погрожував копам гранатою — чим все закінчилось

19:05 Що буде з цінами до кінця року і чи треба поспіхом купити житло

19:01 Генерали мають бути в окопах — Зеленський про управління в ЗСУ

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

18:57 У Росії готують "спеціалістів" для тортур над полоненими, — ГУР

18:49 В "Укренерго" розповіли, якими будуть відключення завтра

18:38 Під час удару по Курщині загинули 500 військових КНДР, — ЗМІ

18:27 Росія обстрілами Одещини зупинила роботу заводу в невизнаній ПМР

18:17 Перші заморозки та шторм — погода в Одесі на неділю

19:44 Конфлікт у готелі Києві завершився стріляниною — є загиблі

19:37 В ДПСУ розповіли, скільки вантажівок заблоковано на кордоні

19:16 У Дніпрі чоловік погрожував копам гранатою — чим все закінчилось

19:05 Що буде з цінами до кінця року і чи треба поспіхом купити житло

19:01 Генерали мають бути в окопах — Зеленський про управління в ЗСУ

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

18:57 У Росії готують "спеціалістів" для тортур над полоненими, — ГУР

18:49 В "Укренерго" розповіли, якими будуть відключення завтра

18:38 Під час удару по Курщині загинули 500 військових КНДР, — ЗМІ

18:27 Росія обстрілами Одещини зупинила роботу заводу в невизнаній ПМР

18:17 Перші заморозки та шторм — погода в Одесі на неділю

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК