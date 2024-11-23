На польсько-українському кордоні заблокували 20 вантажівок

В ДПСУ розповіли, скільки вантажівок заблоковано на кордоні
У черзі на польсько-українському кордоні близько двадцяти вантажівок. Польські фермери заявили, що будуть пропускати лише по одній вантажівці на годину.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у суботу, 23 листопада.
Вантажівки на польському кордоні
"Коли розпочалося блокування близько 10 ранку, між мітингувальниками і польським пунктом пропуску було близько 150 вантажних транспортних засобів. Станом на зараз їх залишилося близько 30", — зазначив Демченко.
Він зазначив, що йдеться про ті фури, які прямували в бік України, і цій кількості транспортних засобів вдасться проїхати через кордон.
Демченко також додав, що станом на зараз близько двох десятків вантажівок перед мітингувальниками.
"Фактично це така черга, яку вони обмежують в русі та будуть пропускати по одній вантажівці на годину", — пояснив Демченко.
Нагадаємо, 23 листопада в польському прикордонному місті Медика розпочалася акція протесту фермерів, які перекрили дорогу до пункту пропуску на кордоні з Україною. В акції беруть участь близько 30 осіб.
Прикордонники також напередодні попереджали водіїв про заплановану акцію протесту.
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