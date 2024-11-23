На польско-украинской границе заблокировали 20 грузовиков

В ГПСУ рассказали, сколько грузовиков заблокировано на границе
В очереди на польско-украинской границе около двадцати грузовиков. Польские фермеры заявили, что будут пропускать только по одному грузовику в час.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в субботу, 23 ноября.
Грузовики на польской границе
"Когда началась блокировка около 10 утра, между митингующими и польским пунктом пропуска было около 150 грузовых транспортных средств. По состоянию на данный момент их осталось около 30", — отметил Демченко.
Он отметил, что речь идет о тех фурах, которые следовали в сторону Украины, и этому количеству транспортных средств удастся проследовать через границу.
Демченко также добавил, что на сегодня около двух десятков грузовиков находятся перед митингующими.
"Фактически это такая очередь, которую они ограничивают в движении и будут пропускать по одному грузовику в час", — пояснил Демченко.
Напомним, 23 ноября в польском пограничном городе Медика началась акция протеста фермеров, перекрывших дорогу в пункт пропуска на границе с Украиной. В акции принимают участие около 30 человек.
Пограничники также накануне предупреждали водителей о запланированной акции протеста.
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