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В ГПСУ рассказали, сколько грузовиков заблокировано на границе

23 ноября 2024 19:37
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
На польско-украинской границе заблокировали 20 грузовиков
Очереди на границе. Иллюстративное фото: Ян Доброносов
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В очереди на польско-украинской границе около двадцати грузовиков. Польские фермеры заявили, что будут пропускать только по одному грузовику в час.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в субботу, 23 ноября.

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"Когда началась блокировка около 10 утра, между митингующими и польским пунктом пропуска было около 150 грузовых транспортных средств. По состоянию на данный момент их осталось около 30", — отметил Демченко.

Он отметил, что речь идет о тех фурах, которые следовали в сторону Украины, и этому количеству транспортных средств удастся проследовать через границу.

Демченко также добавил, что на сегодня около двух десятков грузовиков находятся перед митингующими.

"Фактически это такая очередь, которую они ограничивают в движении и будут пропускать по одному грузовику в час", — пояснил Демченко.

Напомним, 23 ноября в польском пограничном городе Медика началась акция протеста фермеров, перекрывших дорогу в пункт пропуска на границе с Украиной. В акции принимают участие около 30 человек.

Пограничники также накануне предупреждали водителей о запланированной акции протеста.

Польша авто Украина грузовики ГПСУ

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