Протест фермерів на польському кордоні — у ДПСУ розповіли про ситуацію на КПП "Медика-Шегині"

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Фото: пресслужба ДПСУ

Блокування пункту пропуску "Медика-Шегині" на польсько-українському кордоні не стосуватимуться легкових автомобілів та автобусів. Накопичення вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігається.

Про це у коментарі Новини.LIVE повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

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За словами Демченка, близько 10 ранку польські фермери розпочали акцію протесту та блокування пункту пропуску "Медика-Шегині".

"Зараз накопичення вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігається. На в'їзд в Україну знаходиться близько 150 вантажівок. Самі ж мітингувальники перебувають за кілометр від польського пункту пропуску "Медика", — сказав він.

Речник ДПСУ додав, що блокування кордону триватиме 48 годин з можливим продовженням.

"Про зміни чи ускладнення руху, які стосуватимуться пропуску через кордон, інформуватимемо додатково", — зазначив Демченко.

Представник Держприкордонслужби підкреслив, що на в’їзд в Польщу не пропускатимуть транспортні засоби вагою понад 3,5 тонн, а на виїзд з Польщі пропускатимуть по одному вантажному транспортному засобу в годину.

"Обмеження не стосуватимуться категорії легкових автомобілів та автобусів", — підсумував Демченко.

Нагадаємо, 23 листопада в польському прикордонному місті Медика розпочалася акція протесту фермерів, які перекрили дорогу до пункту пропуску на кордоні з Україною. В акції беруть участь близько 30 осіб.

Прикордонники також напередодні попереджали водіїв про заплановану акцію протесту.