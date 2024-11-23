Протест фермерів на польському кордоні — у ДПСУ розповіли про ситуацію на КПП "Медика-Шегині"

Протести фермерів — у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні
Блокування пункту пропуску "Медика-Шегині" на польсько-українському кордоні не стосуватимуться легкових автомобілів та автобусів. Накопичення вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігається.
Про це у коментарі Новини.LIVE повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.
Яка ситуація на кордоні
За словами Демченка, близько 10 ранку польські фермери розпочали акцію протесту та блокування пункту пропуску "Медика-Шегині".
"Зараз накопичення вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігається. На в'їзд в Україну знаходиться близько 150 вантажівок. Самі ж мітингувальники перебувають за кілометр від польського пункту пропуску "Медика", — сказав він.
Речник ДПСУ додав, що блокування кордону триватиме 48 годин з можливим продовженням.
"Про зміни чи ускладнення руху, які стосуватимуться пропуску через кордон, інформуватимемо додатково", — зазначив Демченко.
Представник Держприкордонслужби підкреслив, що на в’їзд в Польщу не пропускатимуть транспортні засоби вагою понад 3,5 тонн, а на виїзд з Польщі пропускатимуть по одному вантажному транспортному засобу в годину.
"Обмеження не стосуватимуться категорії легкових автомобілів та автобусів", — підсумував Демченко.
Нагадаємо, 23 листопада в польському прикордонному місті Медика розпочалася акція протесту фермерів, які перекрили дорогу до пункту пропуску на кордоні з Україною. В акції беруть участь близько 30 осіб.
Прикордонники також напередодні попереджали водіїв про заплановану акцію протесту.
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