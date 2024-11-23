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Польські фермери поновили протести на кордоні та назвали причини

23 листопада 2024 10:54
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Протест фермерів на польському кордоні — скільки триватиме і як об'їхати
Протест фермерів на кордоні. Ілюстративне фото: KMP
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У суботу, 23 листопада, в польському прикордонному місті Медика розпочалася акція протесту місцевих фермерів, які перекрили дорогу до пункту пропуску на кордоні з Україною. В акції беруть участь близько 30 осіб.

Про це повідомляє RMF24.

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За повідомленнями медіа, фермери протестують через дві основні причини. Перша стосується податкової політики — вони наполягають на збереженні сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023-го.

Другою причиною протесту є занепокоєння через угоду про вільну торгівлю між Європейським Союзом і економічним союзом держав у Південній Америці (МЕРКОСУР). На думку фермерів, ця угода може призвести до значного збільшення імпорту дешевих продуктів із Південної Америки, що поставить фермерів у невигідне становище.

У протесті беруть участь близько 30 осіб, які заблокували національну дорогу №28. Вони ходять із прапорами на пішохідному переході, через що вантажівки, що рухаються з України, не пропускаються.

Фури з Польщі в Україну пропускають лише по одній на годину. Водночас легкові автомобілі, автобуси, гуманітарний транспорт і військові колони рухаються без обмежень.

Речник Підкарпатського воєводи Бартош Губернат повідомив, що у відповідь на вимоги аграріїв вже готується законопроєкт, спрямований на врегулювання питання з податковими ставками. 

Поліція забезпечує організацію об’їзду для водіїв через дороги державного значення №77 і №28. Тим, хто планує перетинати кордон у цьому районі, рекомендується враховувати можливі затримки.

У Держприкордонслужбі додали, що акція протесту триватиме 48 годин з можливим продовженням.

"Наразі накопичення вантажівок перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігається. На в'їзд в Україну знаходиться близько 150 вантажівок", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники напередодні попереджали водіїв, що на в’їзд в Польщу не пропускатимуть транспортні засоби вагою понад 3,5 тонн. 

Також ми писали, що пункт пропуску "Солотвино — Сігету-Мармацієй" частково призупинить пропуск транспортних засобів.

Польща кордон протести прикордонники фермери ДПСУ

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