Протест фермеров на польской границе — сколько продлится и как объехать

Протест фермеров на границе. Иллюстративное фото: KMP

В субботу, 23 ноября, в польском пограничном городе Медыка началась акция протеста местных фермеров, перекрывших дорогу в пункт пропуска на границе с Украиной. В акции принимают участие около 30 человек.

Об этом сообщает RMF24 .

Читайте также:

Протесты фермеров возобновились

По сообщениям медиа, фермеры протестуют по двум основным причинам. Первая касается налоговой политики — они настаивают на сохранении сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023-го.

Второй причиной протеста является беспокойство из-за соглашения о свободной торговле между Европейским Союзом и экономическим союзом государств в Южной Америке (МЕРКОСУР). По мнению фермеров, это соглашение может привести к значительному увеличению импорта дешевых продуктов из Южной Америки, что поставит фермеров в невыгодное положение.

В протесте принимают участие около 30 человек, заблокировавших национальную дорогу №28. Они ходят с флагами на пешеходном переходе, из-за чего движущиеся из Украины грузовики не пропускаются.

Фуры из Польши в Украину пропускают только по одной в час. В то же время легковые автомобили, автобусы, гуманитарный транспорт и военные колонны двигаются без ограничений.

Представитель Подкарпатского воеводы Бартош Губернат сообщил, что в ответ на требования аграриев уже готовится законопроект, направленный на урегулирование вопроса с налоговыми ставками.

Полиция обеспечивает организацию объезда для водителей через дороги государственного значения №77 и №28. Тем, кто планирует пересекать границу в этом районе, рекомендуется учитывать возможные задержки.

В Госпогранслужбе добавили, что акция протеста продлится 48 часов с возможным продлением.

"В настоящее время накопления грузовиков перед пунктом пропуска на выезд из Украины не наблюдается. На въезд в Украину находится около 150 грузовиков", — говорится в сообщении.

Пограничники накануне предупреждали водителей, что на въезд в Польшу не будут пропускать транспортные средства весом более 3,5 тонн.

Также мы писали, что пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" частично приостановит пропуск транспортных средств.