Протест фермеров на польской границе — в ГПСУ рассказали о ситуации на КПП "Медика-Шегини"

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Фото: пресс-служба ГПСУ

Блокировка пункта пропуска "Медика-Шегини" на польско-украинской границе не касается легковых автомобилей и автобусов. Накопления грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска на выезд из Украины не наблюдается.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

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По словам Демченко, около 10 утра польские фермеры начали акцию протеста и блокировку пункта пропуска "Медика-Шегини".

"Сейчас накопления грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска на выезд из Украины не наблюдается. На въезд в Украину находится около 150 грузовиков. Сами же митингующие находятся в километре от польского пункта пропуска "Медика", — сказал он.

Спикер ГПСУ добавил, что блокировка границы продлится 48 часов с возможным продлением.

"Об изменениях или усложнениях движения, которые будут касаться пропуска через границу, будем информировать дополнительно", — отметил Демченко.

Представитель Госпогранслужбы подчеркнул, что на въезд в Польшу не будут пропускать транспортные средства весом более 3,5 тонн, а на выезд из Польши будут пропускать по одному грузовому транспортному средству в час.

"Ограничения не будут касаться категории легковых автомобилей и автобусов", — подытожил Демченко.

Напомним, 23 ноября в польском пограничном городе Медика началась акция протеста фермеров, перекрывших дорогу в пункт пропуска на границе с Украиной. В акции принимают участие около 30 человек.

Пограничники также накануне предупреждали водителей о запланированной акции протеста.