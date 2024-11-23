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Польські фермери можуть блокувати кордон довше 48 годин — ДПСУ

23 листопада 2024 20:03
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
В ДПСУ повідомили, скільки триватиме акція польських фермерів
Польські протестувальники на кордоні. Ілюстративне фото: Суспільне
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

В Державній прикордонній службі попереджають, що блокування вантажівок на польському кордоні може тривати довше, ніж заявлені раніше протестувальниками 48 годин. Розвиток ситуації загалом важко передбачити.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у суботу, 23 листопада.

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Скільки триватиме акція польських фермерів

"Не виключено, що ця акція, ці дії польських фермерів триватимуть значно довше", — зазначив Демченко.

При цьому він зазначив, що, як довго протриває акція польських фермерів, буде видно вже через деякий час.

Раніше у ДПСУ повідомили, що у черзі на польсько-українському кордоні близько двадцяти вантажівок. Польські фермери заявили, що будуть пропускати лише по одній вантажівці на годину.

Нагадаємо, 23 листопада в польському прикордонному місті Медика розпочалася акція протесту фермерів, які перекрили дорогу до пункту пропуску на кордоні з Україною. В акції беруть участь близько 30 осіб.

Прикордонники також напередодні попереджали водіїв про заплановану акцію протесту.

Польща Україна фермери блокада ДПСУ

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