Польша получит пакет помощи от ЕС для укрепления обороны

Польша получит 43,7 млрд евро от Европейского союза на оборону
Оборонная программа Европейского Союза SAFE предоставит Польше новый пакет помощи. Страна получит 43,7 миллиарда евро на укрепление собственной обороноспособности.
Об этом заявил вице-премьер-министр Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Reuters.
Польше предоставят миллиарды евро на оборону
Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что данное решение связано с полномасштабной войной против Украины и призывами президента США Дональда Трампа к европейским союзникам брать на себя большую ответственность за собственную безопасность.
Брюссель создал фонд безопасности для Европы (SAFE) общим объемом 150 миллиардов евро, и именно Польша получит самый большой пакет финансирования.
"Это решение является большим успехом для Польши и гарантией дальнейших инвестиций в безопасность и развитие нашей оборонной промышленности ", — отметил Косиняк-Камыш.
Выделенные средства потратят на противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, закупку боеприпасов, беспилотников и систем противодействия дронам.
Кроме того, финансирование будет направлено на развитие критической инфраструктуры, обеспечение военной мобильности и укрепление киберзащиты.
Напомним, сегодня, 10 сентября, Вооруженные силы Польши подтвердили факт атаки российских дронов.
Премьер-министр Дональд Туск подтвердил, что дроны были российскими, и назвал это масштабной провокацией. В то же время он заявил, что причин для паники нет.
Впрочем, обломки одного из дронов повредили крышу жилого дома в польском селе Вырыки. Польские военные и правоохранители уже нашли один из сбитых дронов неподалеку от границы с Беларусью.
Читайте Новини.LIVE!