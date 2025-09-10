Видео
Польша получит 43,7 млрд евро от Европейского союза на оборону

Польша получит 43,7 млрд евро от Европейского союза на оборону

Дата публикации 10 сентября 2025 10:41
Польша получит пакет помощи от ЕС для укрепления обороны
Премьер-министр Польши Дональд Туск проводит внеочередное заседание правительства. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Оборонная программа Европейского Союза SAFE предоставит Польше новый пакет помощи. Страна получит 43,7 миллиарда евро на укрепление собственной обороноспособности.

Об этом заявил вице-премьер-министр Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Reuters.

Читайте также:

Польше предоставят миллиарды евро на оборону

Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что данное решение связано с полномасштабной войной против Украины и призывами президента США Дональда Трампа к европейским союзникам брать на себя большую ответственность за собственную безопасность.

Брюссель создал фонд безопасности для Европы (SAFE) общим объемом 150 миллиардов евро, и именно Польша получит самый большой пакет финансирования.

"Это решение является большим успехом для Польши и гарантией дальнейших инвестиций в безопасность и развитие нашей оборонной промышленности ", — отметил Косиняк-Камыш.

Выделенные средства потратят на противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, закупку боеприпасов, беспилотников и систем противодействия дронам.

Кроме того, финансирование будет направлено на развитие критической инфраструктуры, обеспечение военной мобильности и укрепление киберзащиты.

Напомним, сегодня, 10 сентября, Вооруженные силы Польши подтвердили факт атаки российских дронов.

Премьер-министр Дональд Туск подтвердил, что дроны были российскими, и назвал это масштабной провокацией. В то же время он заявил, что причин для паники нет.

Впрочем, обломки одного из дронов повредили крышу жилого дома в польском селе Вырыки. Польские военные и правоохранители уже нашли один из сбитых дронов неподалеку от границы с Беларусью.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
