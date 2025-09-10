Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Польща отримає 43,7 млрд євро від Європейського союзу на оборону

Польща отримає 43,7 млрд євро від Європейського союзу на оборону

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 10:41
Польща отримає пакет допомоги від ЄС для зміцнення оборони
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск проводить позачергове засідання уряду. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Оборонна програма Європейського Союзу SAFE надасть Польщі новий пакет допомоги. Країна отримає 43,7 мільярда євро на зміцнення власної обороноздатності.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр Владислав Косиняк-Камиш, повідомляє Reuters.

Реклама
Читайте також:

Польщі нададуть мільярди євро на оборону

Владислав Косиняк-Камиш повідомив, що це рішення пов’язане з повномасштабною війною проти України та закликами президента США Дональда Трампа до європейських союзників брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

Брюссель створив фонд безпеки для Європи (SAFE) загальним обсягом 150 мільярдів євро, і саме Польща отримає найбільший пакет фінансування.

"Це рішення є великим успіхом для Польщі та гарантією подальших інвестицій у безпеку та розвиток нашої оборонної промисловості" — наголосив Косиняк-Камиш.

Виділені кошти витратять на протиповітряну та протиракетну оборону, артилерійські системи, закупівлю боєприпасів, безпілотників і систем протидії дронам.

Крім того, фінансування буде спрямовано на розвиток критичної інфраструктури, забезпечення військової мобільності та зміцнення кіберзахисту.

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, Збройні сили Польщі підтвердили факт атаки російських дронів

Прем'єр-міністр Дональд Туск підтвердив, що дрони були російськими, та назвав це масштабною провокацією. Водночас він заявив, що причин для паніки немає. 

Втім, уламки одного із дронів пошкодили дах житлового будинку в польському селі Вирики. Польські військові та правоохоронці уже знайшли один зі збитих дронів неподалік від кордону з Білоруссю. 

Європейський союз Польща фінансова допомога гроші грошова допомога
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації