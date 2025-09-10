Польща отримає пакет допомоги від ЄС для зміцнення оборони

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск проводить позачергове засідання уряду. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Оборонна програма Європейського Союзу SAFE надасть Польщі новий пакет допомоги. Країна отримає 43,7 мільярда євро на зміцнення власної обороноздатності.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр Владислав Косиняк-Камиш, повідомляє Reuters.

Польщі нададуть мільярди євро на оборону

Владислав Косиняк-Камиш повідомив, що це рішення пов’язане з повномасштабною війною проти України та закликами президента США Дональда Трампа до європейських союзників брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

Брюссель створив фонд безпеки для Європи (SAFE) загальним обсягом 150 мільярдів євро, і саме Польща отримає найбільший пакет фінансування.

"Це рішення є великим успіхом для Польщі та гарантією подальших інвестицій у безпеку та розвиток нашої оборонної промисловості" — наголосив Косиняк-Камиш.

Виділені кошти витратять на протиповітряну та протиракетну оборону, артилерійські системи, закупівлю боєприпасів, безпілотників і систем протидії дронам.

Крім того, фінансування буде спрямовано на розвиток критичної інфраструктури, забезпечення військової мобільності та зміцнення кіберзахисту.

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, Збройні сили Польщі підтвердили факт атаки російських дронів.

Прем'єр-міністр Дональд Туск підтвердив, що дрони були російськими, та назвав це масштабною провокацією. Водночас він заявив, що причин для паніки немає.

Втім, уламки одного із дронів пошкодили дах житлового будинку в польському селі Вирики. Польські військові та правоохоронці уже знайшли один зі збитих дронів неподалік від кордону з Білоруссю.