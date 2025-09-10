Польські правоохоронці підтвердили виявлення першого збитого дрона

Засідання поліції та представників влади у Польщі. Фото: Policja Lubelska

У Польщі вранці, 10 вересня, зафіксували першу знахідку збитого безпілотника, який порушив повітряний простір під час масованої атаки Росії на Україну.

Про це повідомили правоохоронці Більського повіту.

Читайте також:

У Польщі знайшли один із збитих дронів

"О 5:40 у населеному пункті Чоснувка Більського повіту співробітники поліції підтвердили виявлення пошкодженого дрона. Ми одразу поінформували відповідні служби. Розслідування триває", — йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці зауважили, що через масовану атаку дронів, поліція була скликана на термінову нараду.

Розташування села Чоснувка. Фото: скриншот

Село Чоснувка розташоване неподалік центру повіту — міста Біла-Підляська, яке знаходиться за декілька кілометрів від кордону з Білоруссю та містом Брест.

Нагадаємо, польський прем'єр Дональд Туск визнав, що дрони, які порушили повітряний простір Польщі були російськими.

Наразі за свіжими даними відомо, що жертв у Польщі внаслідок атаки дронів немає, проте, у селі Вирики уламки впали на дах житлового будинку.