Польські правоохоронці підтвердили виявлення першого збитого дрона

У Польщі знайшли один зі збитих російських дронів — деталі
У Польщі вранці, 10 вересня, зафіксували першу знахідку збитого безпілотника, який порушив повітряний простір під час масованої атаки Росії на Україну.
Про це повідомили правоохоронці Більського повіту.
У Польщі знайшли один із збитих дронів
"О 5:40 у населеному пункті Чоснувка Більського повіту співробітники поліції підтвердили виявлення пошкодженого дрона. Ми одразу поінформували відповідні служби. Розслідування триває", — йдеться у повідомленні.
Також правоохоронці зауважили, що через масовану атаку дронів, поліція була скликана на термінову нараду.
Село Чоснувка розташоване неподалік центру повіту — міста Біла-Підляська, яке знаходиться за декілька кілометрів від кордону з Білоруссю та містом Брест.
Нагадаємо, польський прем'єр Дональд Туск визнав, що дрони, які порушили повітряний простір Польщі були російськими.
Наразі за свіжими даними відомо, що жертв у Польщі внаслідок атаки дронів немає, проте, у селі Вирики уламки впали на дах житлового будинку.
