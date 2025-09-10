Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Польщі знайшли один зі збитих російських дронів — деталі

У Польщі знайшли один зі збитих російських дронів — деталі

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 10:02
Польські правоохоронці підтвердили виявлення першого збитого дрона
Засідання поліції та представників влади у Польщі. Фото: Policja Lubelska

У Польщі вранці, 10 вересня, зафіксували першу знахідку збитого безпілотника, який порушив повітряний простір під час масованої атаки Росії на Україну.

Про це повідомили правоохоронці Більського повіту.

Реклама
Читайте також:

У Польщі знайшли один із збитих дронів 

"О 5:40 у населеному пункті Чоснувка Більського повіту співробітники поліції підтвердили виявлення пошкодженого дрона. Ми одразу поінформували відповідні служби. Розслідування триває", — йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці зауважили, що через масовану атаку дронів, поліція була скликана на термінову нараду.

null
Розташування села Чоснувка. Фото: скриншот

Село Чоснувка розташоване неподалік центру повіту — міста Біла-Підляська, яке знаходиться за декілька кілометрів від кордону з Білоруссю та містом Брест.

Нагадаємо, польський прем'єр Дональд Туск визнав, що дрони, які порушили повітряний простір Польщі були російськими. 

Наразі за свіжими даними відомо, що жертв у Польщі внаслідок атаки дронів немає, проте, у селі Вирики уламки впали на дах житлового будинку

Польща безпілотники ППО дрони Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації