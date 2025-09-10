Польские правоохранители подтвердили обнаружение первого сбитого дрона

В Польше нашли один из сбитых российских дронов — детали
В Польше утром 10 сентября зафиксировали первую находку сбитого беспилотника, который нарушил воздушное пространство во время массированной атаки России на Украину.
Об этом сообщили правоохранители Бельского повета.
В Польше нашли один из сбитых дронов
"В 5:40 в населенном пункте Чоснувка Бельского повета сотрудники полиции подтвердили обнаружение поврежденного дрона. Мы сразу проинформировали соответствующие службы. Расследование продолжается", — говорится в сообщении.
Также правоохранители отметили, что из-за массированной атаки дронов полиция была созвана на срочное совещание.
Село Чоснувка расположено недалеко от центра уезда — города Белая-Подляска, которое находится в нескольких километрах от границы с Беларусью и городом Брест.
Напомним, польский премьер Дональд Туск признал, что дроны, которые нарушили воздушное пространство Польши, были российскими.
Сейчас по свежим данным известно, что жертв в Польше в результате атаки дронов нет, однако в селе Вырыки обломки упали на крышу жилого дома.
