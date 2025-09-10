Видео
Главная Новости дня В Польше нашли один из сбитых российских дронов — детали

В Польше нашли один из сбитых российских дронов — детали

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 10:02
Польские правоохранители подтвердили обнаружение первого сбитого дрона
Заседание полиции и представителей власти в Польше. Фото: Policja Lubelska

В Польше утром 10 сентября зафиксировали первую находку сбитого беспилотника, который нарушил воздушное пространство во время массированной атаки России на Украину.

Об этом сообщили правоохранители Бельского повета.

Читайте также:

В Польше нашли один из сбитых дронов

"В 5:40 в населенном пункте Чоснувка Бельского повета сотрудники полиции подтвердили обнаружение поврежденного дрона. Мы сразу проинформировали соответствующие службы. Расследование продолжается", — говорится в сообщении.

Также правоохранители отметили, что из-за массированной атаки дронов полиция была созвана на срочное совещание.

null
Расположение села Чоснувка. Фото: скриншот

Село Чоснувка расположено недалеко от центра уезда — города Белая-Подляска, которое находится в нескольких километрах от границы с Беларусью и городом Брест.

Напомним, польский премьер Дональд Туск признал, что дроны, которые нарушили воздушное пространство Польши, были российскими.

Сейчас по свежим данным известно, что жертв в Польше в результате атаки дронов нет, однако в селе Вырыки обломки упали на крышу жилого дома.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
