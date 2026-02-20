Принца Эндрю освободили из-под стражи 19 февраля

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор в автомобиле. Фото: Reuters

В четверг, 19 февраля, бывшего принца и младшего брата короля Британии Карла III Эндрю Маунтбаттен-Виндзор освободили из-под стражи. Это произошло почти через 12 часов после ареста по подозрению в совершении неправомерных действий государственной должности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Sky News и Reuters.

Что известно об аресте и освобождении бывшего принца Эндрю

Маунтбаттен-Виндзор, которому в четверг исполнилось 66 лет, весь день допрашивался детективами из полиции долины Темзы. Ранее в этом месяце в полиции заявляли, что расследуют обвинения в том, что тот работая торговым представителем, передавал конфиденциальные документы покойному осужденному за сексуальные преступления Джеффри Эпштейну.

Уже после 19:00 по Гринвичу, очевидец Reuters увидел, как бывший принц Эндрю выходил из полицейского участка в Эйшмеле, на востоке Англии, где его встретила небольшая группа фотографов и телесъемочных групп.

"Он выехал из полицейского участка Эйшлема в Норфолке на автомобиле, откликнувшись на спинку сиденья, словно пытаясь избежать камер", — пишет Sky News.

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор в автомобиле. Фото: Getty Images

Позже полиция долины Темзы сообщила, что "арестованный мужчина" был "освобожден под следствие".

Как отреагировал король

Reuters отмечает, что арест высокопоставленного члена королевской семьи, восьмого в очереди на престол, является беспрецедентным событием в современной истории.

Хотя Букингемский дворец не был заранее проинформировал об аресте, но король Чарльз заявил, что власти пользуются "полной и всесторонней поддержкой и сотрудничеством" семьи.

"Я с глубочайшей обеспокоенностью узнал новости об Эндрю Маунтбаттен-Виндзоре и подозрениях в неправомерном поведении на государственной службе... Позвольте мне четко заявить: закон должен восторжествовать. Тем временем мы с семьей продолжим выполнять долг и служить вам всем", — сказал монарх.

Как известно, Маунтбаттен-Виндзор, второй сын покойной королевы Елизаветы, всегда отрицал какие-либо правонарушения в связи с Эпштейном и заявлял, что сожалеет об их дружбе.

Reuters пишет, что его офис так и не ответил на запрос о комментарии, и сам Эндрю не выступал публично с момента публикации правительством США более 3 млн страниц документов, касающихся Эпштейна, осужденного в 2008 году за склонение несовершеннолетних к проституции.

