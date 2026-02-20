Принца Ендрю звільнили з-під варти 19 лютого

Ендрю Маунтбаттен-Віндзор в автомобілі. Фото: Reuters

У четвер, 19 лютого, колишнього принца і молодшого брата короля Британії Карла III Ендрю Маунтбаттен-Віндзор звільнили з-під варти. Це сталося майже через 12 годин після арешту за підозрою у вчиненні неправомірних дій на державній посаді.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Sky News і Reuters.

Що відомо про арешт і звільнення колишнього принца Ендрю

Маунтбаттен-Віндзор, якому в четвер виповнилося 66 років, весь день допитували детективи з поліції долини Темзи. Раніше цього місяця в поліції заявляли, що розслідують звинувачення в тому, що той, працюючи торговим представником, передавав конфіденційні документи покійному засудженому за сексуальні злочини Джеффрі Епштейну.

Уже після 19:00 за Гринвічем, очевидець Reuters особисто бачив, як колишній принц Ендрю виходив із поліцейської дільниці в Ейшмелі, що на сході Англії, де його зустріла невеличка група фотографів і телезнімальних груп.

"Він виїхав із поліцейської дільниці Ейшлема в Норфолку на автомобілі, відгукнувшись на спинку сидіння, немов намагаючись уникнути камер", — пише Sky News.

Ендрю Маунтбаттен-Віндзор в автомобілі. Фото: Getty Images

Пізніше поліція долини Темзи повідомила, що "заарештований чоловік" був "звільнений під слідство".

Як відреагував король

Reuters зазначає, що арешт високопоставленого члена королівської сім'ї, восьмого в черзі на престол, є безпрецедентною подією в сучасній історії.

Хоча Букінгемський палац не був заздалегідь проінформований про арешт, але король Чарльз заявив, що влада користується "повною і всебічною підтримкою і співпрацею" сім'ї.

"Я з глибоким занепокоєнням дізнався новини про Ендрю Маунтбаттена-Віндзора і підозри в неправомірній поведінці на державній службі... Дозвольте мені чітко заявити: закон має восторжествувати. Тим часом ми з родиною продовжимо виконувати обов'язок і служити вам усім", — сказав монарх.

Як відомо, Маунтбаттен-Віндзор, другий син покійної королеви Єлизавети, завжди заперечував будь-які правопорушення у зв'язку з Епштейном і заявляв, що шкодує про їхню дружбу.

Reuters пише, що його офіс так і не відповів на запит про коментар, і сам Ендрю не виступав публічно з моменту публікації урядом США більш ніж 3 млн сторінок документів, що стосуються Епштейна, засудженого 2008 року за схиляння неповнолітніх до проституції.

