ВАКС избрал меры пресечения нардепам за получение взяток во время голосования

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меры пресечения нардепам, которых уличили в получении неправомерной выгоды. Речь идет о Юрии Киселе, Евгении Пивоварове, Игоре Негулевском, Ольге Савченко и Михаиле Лабе.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram в четверг, 1 января.

Меры пресечения нардепам

"Следственный судья ВАКС по ходатайствам стороны обвинения применил меры пресечения в виде залога пяти народным депутатам Украины, подозреваемым в систематическом получении неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за совершение и несовершение действий с использованием предоставленной им власти или служебного положения", — говорится в сообщении.

Суд установил залог в размере 40 млн грн и 30 млн грн для двух подозреваемых, по 20 млн грн — для еще двух, а пятому депутату — 16,6 млн грн.

Кроме того, суд возложил на всех процессуальные обязанности, в частности ношение электронного средства контроля.

Что предшествовало

Напомним, 27 декабря в НАБУ сообщили, что действующие нардепы входили в состав организованной преступной группы. Они получали неправомерную выгоду за голосование в Раде. Впоследствии стало известно, что подозрения получили нардепы от "Слуги народа".

В САП рассказали, что размер неправомерной выгоды для нардепов составлял от 2 до 20 тысяч долларов.

А нардеп Евгений Пивоваров отказался комментировать меру пресечения после заседания суда.