ВАКС обрав запобіжні заходи нардепам за отримання хабарів під час голосування

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжні заходи нардепам, яких викрили на отриманні неправомірної вигоди. Йдеться про Юрія Кісєля, Євгена Пивоварова, Ігоря Негулевського, Ольгу Савченко та Михайла Лабу.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Telegram у четвер, 1 січня.

Запобіжні заходи нардепам

"Слідчий суддя ВАКС за клопотаннями сторони обвинувачення застосував запобіжні заходи у вигляді застави пʼятьом народним депутатам України, підозрюваним у систематичному одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення та невчинення дій з використанням наданої їм влади чи службового становища", — йдеться у повідомленні.

Суд встановив заставу у розмірі 40 млн грн і 30 млн грн для двох підозрюваних, по 20 млн грн — для ще двох, а п’ятому депутату — 16,6 млн грн.

Крім того, суд поклав на всіх процесуальні обовʼязки, зокрема носіння електронного засобу контролю.

Допис САП. Фото: скриншот

Що передувало

Нагадаємо, 27 грудня у НАБУ повідомили, що чинні нардепи входили до складу організованої злочинної групи. Вони отримували неправомірну вигоду за голосування у Раді. Згодом стало відомо, що підозри отримали нардепи від "Слуги народу".

У САП розповіли, що розмір неправомірної вигоди для нардепів становив від 2 до 20 тисяч доларів.

А нардеп Євген Пивоваров відмовився коментувати запобіжний захід після засідання суду.