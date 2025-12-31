Євген Пивоваров — ВАКС обирав нардепу запобіжний захід

facebook.com/pyvovarov.yevgen

Вищий антикорупційний суд 31 грудня обирав запобіжний захід для народного депутата від "Слуги народу" Євгена Пивоварова. Його та ще чотирьох народних обранців підозрюють в отриманні хабарів за "потрібне" голосування.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду.

Запобіжний захід для Євгена Пивоварова

Після засідання Пивоваров відмовився будь-що коментувати. Коли журналісти запитували його про підозру, він нагадав про презумпцію невинуватості.

"Ви розумієте, що мені заборонено коментувати будь-які речі, які запитують", — сказав нардеп.

Що передувало

Нагадаємо, 27 грудня в НАБУ заявили, що викрили злочинну групу, до складу якої входили нардепи. Вони на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України. Серед них був Євген Пивоваров.

Усі народні обранці отримали підозри від НАБУ. За даними ЦПК у списку, крім Пивоварова Юрій Кісєль, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.

Незадовго в САП розкрили нові деталі цієї справи. Слідство встановило, що учасники групи діяли за заздалегідь розподіленими ролями.