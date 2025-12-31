Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ВАКС обирав запобіжний захід Пивоварову — що каже нардеп

ВАКС обирав запобіжний захід Пивоварову — що каже нардеп

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 14:50
Євген Пивоваров — ВАКС обирав нардепу запобіжний захід
facebook.com/pyvovarov.yevgen

Вищий антикорупційний суд 31 грудня обирав запобіжний захід для народного депутата від "Слуги народу" Євгена Пивоварова. Його та ще чотирьох народних обранців підозрюють в отриманні хабарів за "потрібне" голосування.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду. 

Реклама
Читайте також:

Запобіжний захід для Євгена Пивоварова

Після засідання Пивоваров відмовився будь-що коментувати. Коли журналісти запитували його про підозру, він нагадав про презумпцію невинуватості. 

"Ви розумієте, що мені заборонено коментувати будь-які речі, які запитують", — сказав нардеп. 

Що передувало

Нагадаємо, 27 грудня в НАБУ заявили, що викрили злочинну групу, до складу якої входили нардепи. Вони на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України. Серед них був Євген Пивоваров. 

Усі народні обранці отримали підозри від НАБУ. За даними ЦПК у списку, крім Пивоварова Юрій Кісєль, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.

Незадовго в САП розкрили нові деталі цієї справи. Слідство встановило, що учасники групи діяли за заздалегідь розподіленими ролями. 

Верховна Рада корупція ВАКС підозра народні депутати
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації