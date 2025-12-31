Видео
ВАКС избирал меру пресечения Пивоварову — что говорит нардеп

ВАКС избирал меру пресечения Пивоварову — что говорит нардеп

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 14:50
Евгений Пивоваров — ВАКС избирал нардепу меру пресечения
facebook.com/pyvovarov.yevgen

Высший антикоррупционный суд 31 декабря избирал меру пресечения для народного депутата от "Слуги народа" Евгения Пивоварова. Его и еще четырех народных избранников подозревают в получении взяток за "нужное" голосование.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

Читайте также:

Мера пресечения для Евгения Пивоварова

После заседания Пивоваров отказался что-либо комментировать. Когда журналисты спрашивали его о подозрении, он напомнил о презумпции невиновности.

"Вы понимаете, что мне запрещено комментировать любые вещи, которые спрашивают", — сказал нардеп.

Что предшествовало

Напомним, 27 декабря в НАБУ заявили, что разоблачили преступную группу, в состав которой входили нардепы. Они на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины. Среди них был Евгений Пивоваров.

Все народные избранники получили подозрения от НАБУ. По данным ЦПК в списке, кроме Пивоварова Юрий Кисель, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.

Незадолго в САП раскрыли новые детали этого дела. Следствие установило, что участники группы действовали по заранее распределенным ролям.


Карина Приходько
