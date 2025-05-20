Подоляк заявил, что Россия не хочет прекращения огня даже после разговора с Трампом

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным не принес никакого сдвига в вопросе прекращения войны. По его словам, несмотря на надежды, Россия всячески демонстрирует, что не желает заканчивать войну, и навязывает, что существуют причины для вооруженной агрессии.

Об этом Михаил Подоляк написал в Telegram.

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Он отметил, что Украина остается приверженной единственному реалистичному сценарию — немедленному, повсеместному и безусловному прекращению огня. Эту позицию, подчеркнул Подоляк, полностью поддерживает Европа, которая четко осознает как прямые, так и долгосрочные риски, которые несет война.

Вместе с тем советник президента отметил, что Соединенные Штаты продолжают играть роль глобального посредника, все еще исходя из предположения, что Россия способна к рациональному диалогу и может прекратить войну, руководствуясь экономическими или стратегическими интересами. Однако Подоляк считает такую оценку ошибочной.

"Есть неизменная позиция России, которая по-прежнему хочет войны, разрушений, убийств, потому что считает их единственным способом существования своего нынешнего государства. Есть Россия, которая не готова и категорически не хочет прекращения огня. И есть какое-то навязчивое состояние "поиска и устранения первопричин войны", хотя единственная настоящая причина — сам факт неспровоцированной агрессии РФ", — пишет Подоляк.

Сообщение Михаила Подоляка. Фото: скриншот

Напомним, вчера, 19 мая, Дональд Трамп пообщался по телефону с Владимиром Путиным. Он заявил, что президент России готов к миру и что Украина немедленно сядет за стол переговоров.

В свою очередь Владимир Путин прокомментировал разговор с Трампом как очень "откровенный, содержательный и полезный".

В то же время Трамп не ответил журналистам на вопрос, пытался ли он убедить Путина согласиться на 30-дневное прекращение огня, а в Financial Times анонимные источники сообщили, что в ЕС шокированы заявлениями Трампа после переговоров с российским президентом.