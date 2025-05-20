Подоляк заявив, що Росія не хоче припинення вогню навіть після розмови з Трампом

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним не принесла жодного зрушення у питанні припинення війни. За його словами, попри сподівання, Росія всіляко демонструє, що не бажає закінчувати війну, і нав'язує, що існують причини для збройної агресії.

Про це Михайло Подоляк написав у Telegram.

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Росія не готова до діалогу про мир

Він наголосив, що Україна залишається відданою єдиному реалістичному сценарію — негайному, повсюдному та безумовному припиненню вогню. Цю позицію, підкреслив Подоляк, повністю підтримує Європа, яка чітко усвідомлює як прямі, так і довгострокові ризики, які несе війна.

Разом з тим, радник президента зазначив, що Сполучені Штати продовжують відігравати роль глобального посередника, все ще виходячи з припущення, що Росія здатна до раціонального діалогу і може припинити війну, керуючись економічними або стратегічними інтересами. Однак Подоляк вважає таку оцінку хибною.

"Є незмінна позиція Росії, яка, як і раніше, хоче війни, руйнувань, убивств, бо вважає їх єдиним способом існування своєї нинішньої держави. Є Росія, яка не готова й категорично не хоче припинення вогню. І є якийсь нав’язливий стан "пошуку та усунення першопричин війни", хоча єдина справжня причина — сам факт неспровокованої агресії РФ", — пише Подоляк.

Повідомлення Михайла Подоляка. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора, 19 травня, Дональд Трамп поспілкувався телефоном з Володимиром Путіним. Він заявив, що президент Росії готовий до миру та що Україна негайно сяде за стіл переговорів.

Своєю чергою Володимир Путін прокоментував розмову з Трампом як дуже "відверту, змістовну та корисну".

Водночас Трамп не відповів журналістам на запитання, чи намагався він переконати Путіна погодитись на 30-денне припинення вогню, а в Financial Times анонімні джерела повідомили, що в ЄС шоковані заявами Трампа після переговорів з російським президентом.