Лекс Фридман едет в Москву — в сети предполагают интервью с Путиным

Лекс Фридман. Фото: скриншот

Американский подкастер Лекс Фридман анонсировал свой визит в Москву. В сети предполагают, что будет интервью с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об путешествие Лекс Фридман сообщил в соцсети Х в пятницу, 28 февраля.

Читайте также:

Фридман едет в Москву

Подкастер отметил, что после интервью с премьер-министром Индии Нарендром Моди поедет в Россию.

"После интервью с Моди я еду в Москву", — пишет он.

В сети предполагают, вероятно, Фридман возьмет интервью у Путина.

Пост Фридмана. Фото: скриншот

В январе подкастер взял большое интервью у Президента Украины Владимира Зеленского. В этом разговоре Фридман предположил, что российский диктатор "любит свою страну", а затем раскритиковал украинского лидера за употребление нецензурных слов в адрес диктатора РФ.

Впоследствии подкастер заявил, что хочет взять интервью у Путина, чтобы "сыграть свою маленькую роль в продвижении мира".

Напомним, Зеленский три часа общался с Фридманом. В интервью он рассказал о переговорах с РФ, коррупции и прочее.

Также после разговора с украинским лидером Фридман отметил, что Зеленский "не показал готовность" к переговорам с Путиным.