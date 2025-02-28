Лекс Фрідман їде до Москви — у мережі припускають інтерв’ю з Путіним

Лекс Фрідман. Фото: скриншот

Американський подкастер Лекс Фрідман анонсував свій візит до Москви. У мережі припускають, що буде інтервʼю з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про подорож Лекс Фрідман повідомив у соцмережі Х у пʼятницю, 28 лютого.

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Подкастер зазначив, що після інтервʼю з премʼєр-міністром Індії Нарендром Моді поїде до Росії.

"Після інтерв'ю з Моді я їду до Москви", — пише він.

У мережі припускають, ймовірно, Фрідман візьме інтервʼю в Путіна.

Допис Фрідмана. Фото: скриншот

У січні подкастер взяв велике інтерв’ю у Президента України Володимира Зеленського. У цій розмові Фрідман припустив, що російський диктатор "любить свою країну", а потім розкритикував українського лідера за вживання нецензурних слів на адресу диктатора РФ.

Згодом подкастер заявив, що хоче взяти інтерв’ю в Путіна, аби "зіграти свою маленьку роль у просуванні миру".

Нагадаємо, Зеленський три години спілкувався з Фрідманом. В інтервʼю він розповів про переговори з РФ, корупцію та інше.

Також після розмови з українським лідером Фрідман наголосив, що Зеленський "не показав готовність" до перемовин з Путіним.