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Фрідман вперше прокоментував інтерв'ю, яке дав йому Зеленський

20 січня 2025 20:04
Ольга Антоновська - редактор
Фрідман розкритикував Зеленського після інтерв'ю — в чому причина
Лекс Фрідман. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

Американський подкастер Лекс Фрідман після інтерв'ю з Президентом України Володимиром Зеленським опублікував звернення. Він заявив, що очільник України не показав готовність до перемовин з Путіним.

Відео опубліковано на YouTube-каналі Lex Fridman у неділю, 19 січня.

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Як зазначив подкастер, він дав Володимиру Зеленському шанс показати Трампу та Путіну готовність до перемовин. Натомість, за словами Фрідмана, глава України "почав лаятися на Путіна" та проявив неповагу до кремлівського диктатора.

"Це цілком зрозуміло, але не є безпосередньо продуктивним для переговорів. Щоб прояснити, я провів багато розмов, які інтенсивно критикували Володимира Путіна, від Сергія Плохія до Стівена Коткіна, але ця розмова зі світовим лідером, який говорить про іншого світового лідера, під час історичної можливості досягнення миру. Грубі слова неповаги, хоч і сильні, але можуть зашкодити переговорам", — зазначив Фрідман.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману неодноразово вдавався до лайки. Експертка пояснила, що, ймовірно, глава держави так говорив, аби "його почули".

У соцмережах Лекса Фрідмана розкритикували за питання, які він ставив українському лідеру. Наприклад, американський подкастер поцікавився, чи не можуть українці "просто пробачити Росію".

Володимир Зеленський володимир путін інтерв'ю війна в Україні війна Лекс Фрідман

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