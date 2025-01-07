Інтерв'ю Зеленського — чому президент вдався до лайки

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, яке вийшло 5 січня. Під час розмови глава держави неодноразово вдавався до лайки, швидше за все, для того, аби "його почули".

Таку думку висловила експертка з етикету і дипломатичного протоколу Наталія Адаменко в ефірі Київ24.

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Чому Зеленський використовував лайку під час інтерв'ю

Адаменко вважає, що Зеленський використав лайку, щоб його нарешті почули. За її словами, він зробив це усвідомлено, а не емоційно.

Крім того, експертка наголосила, що президенту недоречно послуговувати нецензурною лексикою.

"Саме стриманість — синонім змістовності", — підкреслила вона.

Нагадаємо, Новини.LIVE зібрали головні тези Зеленського, які він озвучив у рамках інтерв'ю Фрідману. Йшлося про переговори з РФ, і про корупцію в Україні, а також не обійшлось без критики підписантів Будапештського меморандуму.

Крім того, Зеленський пояснив, чому наразі неможливо провести вибори в Україні, а також відповів, чи піде на другий президентський термін.